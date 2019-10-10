صيد ثمين بقبضة قوى الامن!

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أعلنت المـديرية العامة لقـوى الامن الـداخلي ـ شـعبة العـلاقات العـامـة في بيان لها أن في إطار العمل المشترك والتنسيق الدائم بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، جرى التوصل الى كشف هوية تاجر مخدرات، ويدعى: ج. ج. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني) ملقب بـ "ابو جاد" و"ابو طوني"، وهو يقوم بتسليم حقائب المخدرات للعديد من المروجين ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

واشار البيان الى ان نتيجة الاستقصاءات المكثفة، تم تحديد الآلية المستأجرة التي يستخدمها لهذه الغاية وهي نوع "انفينيتي" لون اسود، كما توافرت معلومات ان التاجر بصدد تنفيذ عملية تسليم حقائب مخدرات لمروجيه.

وتابع:" بناء عليه، وبتاريخ ٤/١٠/٢٠١٩ قامت قوة من المجموعة الخاصة بنصب كمين محكم له في محلة الجمهور، ولدى توجيهه للتوقف جانباً، لم يمتثل محاولاً الفرار وعمد الى الاصطدام بسيارة مدنية وبآليتين عسكريتين، ما أدى الى إصابة عنصر -نقل على إثرها الى المستشفى للمعالجة-، عندها جرى إطلاق النار على الإطار الخلفي لسيارته، إلا أنّه لم يتوقف بل توجّه بسيارته نحو العناصر قاصداً دهسهم، مما اضطر آمر القوة الى إطلاق النّار بإتجاه باب السيّارة لجهة السائق فأصيب المشتبه به في فخده الأيسر، ونُقل الى المستشفى للمعالجة واستُبقي في نظارتها".

واضاف البيان : "تبين انه كان برفقته زوجته (ق. ع.، مواليد عام 1998، سورية) وابنه القاصر بغية عدم لفت الأنظار. وضبطت بحوزته مسدس حربي معد لإطلاق النار مع /8/ طلقات صالحة للاستعمال، أكثر من /١٣٠٠/ ظرف من مادتي الكوكايين والباز كوكايين داخل حقائب مجهزة وموضبة بطريقة محترفة، كمية من حشيشة الكيف، /٥/ هواتف خلوية ومبلغ مالي".

ولفت البيان الى ان "أبو جاد" وزوجته أودعا المكتب المذكور، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، وسلّم الطفل الى جدته، بناءّ على إشارة القضاء المختص.