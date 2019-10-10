اللواء ابراهيم: اطلاق الرصاص العشوائي جريمة موصوفة

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أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال رعايته ورشة عمل بعنوان “معالجة مسألة اطلاق الرصاص العشوائي في المناسبات اللبنانية”، تعقدها المديرية بالتعاون مع جمعية “نودج ليبانون” في المبنى المركزي، “ان اطلاق الرصاص العشوائي جريمة موصوفة لأنها تشكل تهديداً لحياة الابرياء ويستوجب تحرك الدولة اللبنانية”، لافتاً الى “دور الاعلام والبلديات والمتابعة لهذه الجريمة لان الجميع معني لان اطلاق النار العشوائي ليس ظاهرة، بل خطر وكل من يطلق النار هو قاتل”.

وتمنى ابراهيم دراسة هذه الظاهرة بكل ابعادها للخروج بتوصيات عملية لاحالتها الى الدولة والمجتمع لتحويلها الى قوانين للتصدي لهذا الخطر، لانه من حق كل انسان ان ينعم بحياة هادئة، وعلى المسؤولين عدم التدخل لاطلاق من يطلق النار”.