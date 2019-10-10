نازحون سوريون يغادرون الى بلادهم

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باشر الأمن العام الإشراف والمتابعة على مغادرة عدد من النازحين السوريين من الراغبين بالعودة طوعا إلى الأراضي السورية.



وقد تجمع النازحون في وادي حميد للمغادرة باتجاه القلمون الغربي الى قرى قارا، الجراجير، يبرود، فليطا، والمعرة.



هذا وتجمع النازحون في باحات حرم معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس ، حيث توزعوا على باصات الشركة العامة للنقل الداخلي التابعة لوزارة النقل السورية. وعمد عناصر الأمن العام إلى التدقيق في الأوراق الثبوتية للعائدين، كما عملوا على تنظيم تفويجهم على الحافلات السورية. وكان النازحون حضروا باكرا إلى باحات المعرض مصطحبين معهم امتعتهم ومقتنياتهم الشخصية.