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يُشار إلى ان الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، أعاد أمس تذكير الإدارات والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة في المجالس والهيئات والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات والمسميات التي تمّول جزئيا او كليا من الدولة، سواء اكانت مشمولة او غير مشمولة بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية والتي لم تلتزم بتنفيذ التعميم رقم 30/2019 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 4/9/2019 والمتضمن اعداد المستندات اللازمة وتنظيمها في جداول مفصلة تتضمن المعلومات المتعلقة بالعاملين لديها، من موظفين ومتعاقدين وإجراء وسائر العاملين بأي صفة كانت وفق النماذج المدرجة في متنه وإيداعها الى مجلس الخدمة المدنية ضمن مهلة خمسة عشر يوما، بضرورة الالتزام بمضمون التعميم المذكور وايداع مجلس الخدمة المدنية المستندات والمعلومات المطلوبة خلال مهلة عشرة ايام من تاريخه.

واللافت ان معظم الوزارات باستثناء وزارات الخارجية والمالية والاشغال والسياحة والبيئة لم تلتزم بنص التعميم، ومعها عدد من الإدارات أبرزها ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.