«داعش» الإرهابيّة تقاتل الى جانب الجيش التركي

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أذاعت وكالة الانباء الألمانية الخاصة بمدينة دوسلدورف ان مراسلها على الجبهة من الناحية التركية في الحرب التركية السورية اكتشف ان تنظيم داعش الإرهابي يشترك في الحرب على سوريا الى جانب الجيش التركي وقام بتقدير العدد بأنه 35 الف إرهابي من داعش حتى الان وقال ان ارهابيي داعش يتدفقون نحو الجبهة ويتحضرون لمهاجمة مدينة كوباني السورية التي حارب فيها الاكراد 5 اشهر لإخراج تنظيم داعش الإرهابي منها ويعتمد الجيش التركي على داعش ليكون في طليعة الهجوم والقيام بأعمال إرهابية وقد دعى الجيش التركي عناصر داعش في العراق وسوريا وفي تركيا للانضمام الى الهجوم على سوريا في اكبر فضيحة ظهرت حتى الان كيف ان تركيا ترعى تنظيم داعش الإرهابي اخطر تنظيم ظهر منذ مئة سنة حتى الان نسبة لطريقته الإرهابية والقتل الوحشي سواء الرجال والنساء والأطفال وقتلهم.

العدوان التركي على سوريا وهي من اهم الدول العربية بدأ وطمع تركيا بالأراضي السورية واحتلالها واضح جداً ووحشية تركيا واضحة ضد الشعب السوري في منطقة شمال شرق سوريا حيث يريد الجيش التركي احتلال 7 الاف كلم مربع من الأراضي السورية عبر الجيش الثالث التركي المؤلف من 200 الف جندي، مع طائرات حربية من طراز اف 16 وحوالى 3 الاف دبابة ومدفع وناقلات جنود.

وقد بدأ الطيران التركي بشن هجماته على القوات الكردية عبر طائرات الـ اف 16 بكثافة لضرب المراكز الكردية وقوات قسد الديموقراطية، لكن الاكراد اثبتوا عن قوة صمود رائعة، ذلك انهم منعوا فرقة من الجيش التركي من التقدم وسجلوا فيها إصابات بضرب صواريخ مضادة للمدرعات أحرقت اكثر من دبابة ومدرعة وناقلة جنود تركية.