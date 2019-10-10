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عناوين الصحف ليوم الخميس 10 تشرين الأول 2019

10
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الأخبار: غزوة الشرق: الاحتلال التركيّ يتمدّد
نظام التقاعد في خطر!
الدولار بـ1610 ليرات... ومصرف لبنان لا يتدخّل

 

 


البناء: الحرب تشتعل بين أصحاب مشاريع تقسيم سورية... والدولة وحدها تملك وصفة الحسم
أردوغان وحده... وإدانات عربية ودولية... وترقب إيراني روسي... وجهوزيّة سوريّة
سباق الموازنة والمادة 95 وقانون الانتخاب... ولبنان يدين و«القومي يدعو لمواجهة الغزو التركي

 

 

اللواء: «عاصفة الموازنة» تُسابِق النتائج الكارثية للعمليات التركية
وضع كهرباء الجنوب بين الدائم والمؤقّت.. وسِجال مالي بين العسكريِّين ووزارة المال

 

 

 

النهار: الحكي_بطوّل_العمر 10452 رسالة أمل الى اللبنانيين

 

 


الديار: العدوان التركي على سوريا بدأ في شمال شرق سوريا لاحتلال أراضٍ سوريّــة
قائد عسكري تركي لجيشه : لا تأخذكم بهم رأفة وأذيقوهم جحيم نيرانكم
«داعش» الإرهابيّة تقاتل الى جانب الجيش التركي ويُقدّر عددها حتى الآن بـ 35 ألف إرهابي

 

 

 

الجمهورية: تحذير دولي للسلطة: فرصكم تنفذ

 

 


the daily star: urkey launches assault on Syria’s Kurds

 

 


l'orient le jour: À la frontière syro-turque, « c’est la panique générale »

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