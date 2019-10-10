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أسرار الصحف ليوم الخميس 10 تشرين الأول 2019

10
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أبدت مصادر حكومية ارتياحها لكلام قيادي بارز في حزب كبير يقول فيه إن لا تبديل في تقييم الحزب لمشهد الحكومة والرئاسات بعدما كانت وصلت لرئيس الحكومة وشوشات عن تغيير في موقف الحزب ورغبته بالذهاب لتغيير حكومي قد يكون من ضمنه إعادة النظر بتسميته لرئاسة الحكومة…


كواليس
قالت مصادر عسكرية كردية انّ قيادات العشائر العربية المؤيدة للدولة السورية أبلغتها الاستعداد للتعاون في مواجهة ايّ غزو تركي بَري لمناطق شمال شرق سورية، وقالت المصادر إنّ هذا الموقف يأتي مع اشتراط دمشق مواقف سياسية واضحة قبل أيّ تفاوض جديد، ورأت المصدر في الموقفين تعبيراً واحداً عن نظرة دمشق للغزو التركي ونظرتها للموقف الكردي.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تعطي جهات لبنانية الأولوية لتطورات الموقف شمال سوريا، من زاوية مواجهة التدخل العسكري التركي..


غمز
تستعجل السلطة إصدار قانون الإعلام الجديد، ليشمل المواقع الالكترونية..


لغز
السؤال الذي يملك كثيرون جواباً عليه، ولا يفصح بعضهم: مَن يقف وراء الحملة على وزراء المستقبل؟

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