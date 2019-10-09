التفتيش المركزي أحال كاتب عدلٍ الى النيابة العامة المختصة والى وزارة العدل

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وطنية - أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام ان رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية أحال كاتب عدلٍ الى النيابة العامة المختصة والى وزارة العدل.

ويأتي قرار عطية بناءً على التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة المالية بشأن الشكوى التي وردت الى التفتيش المركزي حول وجود تزوير في وكالة صادرة عن كاتبِ عدلٍ، تمّ بموجبها نقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية ؛

وأحال عطية كامل ملف التحقيق الى كل من وزير العدل والمدعي العام لدى ديوان المحاسبة للملاحقة واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق الفاعل ومن اشترك وتدخل .