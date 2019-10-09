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فريٌق يسعى للنهوض بمنطق الدولة وفئاٌت تضمُر عكَس ما تعلن

9
OCTOBER
2019
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ُيطلق عمليًة عسكرية ضد القوات الكردية في الشمال السوري. عمليٌة قامت قيامُة بعِض العالم حوَلها، واستنكَرها بعُضه الآخر، فيما التزم البعُض الثالث الصمَت المعِّبر...


لكْن، إذا كان توُّقُع نتائج العملية التركية منذ اليوم يدخُل في إطار الَضرِب بالرمل، فتوُّقع انقسام اللبنانيين حوَلها - تماماً كما حول معظم الشؤون الإقليمية الأخرى - هو من باب تحصيل الحاصل، فلا نأَي ولا نفس ولا من ينأى بنفسه...


وفي انتظار اتضاح المشهد الإقليمي بتطوراِته المتسارعة، تبقى الصورة المحلية غايًة في الوضوح: فريٌق يسعى للنهوض بمنطق الدولة، وفئاٌت


ُتضِمُر عكَس ما ُتعلن، حفاظاً على مكتسباٍت طائفية ومذهبية ومادية، فتضع الُعصي في الدواليب، وتخّطط وُتدّبر، للَحؤول دوَن تنفيذ ما اُتفق عليه في أكثر من مناسبة لانتشال الوضع اللبناني من مستنقع اقتصاده المتعّثر...


وإذا كان الجميُع في انتظار "انتفاضة الكرامة" الاحَد المقبل في الثالث عشر من تشرين الأول 2019 في الحدت، وما ُيرتقب أن َيصُدَر خلاَلها من مواقف سَتَتردُد أصداؤها لأياٍم وأسابيع، فالرسائُل الرئاسية تواصلت اليوم تكريساً لدور المؤسسات ووجوب احترامها تعزيزاً لموقع الدولة، ف‏احتراُم القضاء واجٌب وليس ِخيارًا، والاستدعاُء اليه لا َيعني بالضرورة اتهامًا، والامتثاُل أماَمه يساهم حتمًا في كشف الحقيقة...


وفي سياٍق آخر، اكد رئيس الجمهورية اّن الإنجاًز الذي َتحّقق بتصويت 165 دولة على انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، يؤكد مرًة جديدًة ثقَة المجتمع الدولي بدور لبنان كَموئٍل لتفاُعل الحضارات والإثنيات والطوائف والمذاهب، مشيرًا الى اّن هذه الثقة ُتحّمل لبنان مسؤوليًة كبيرة بضرورة المحافظة عليها وتطويِرها باستمرار.


واشار الى اّن الخطوات التنفيذية لإنشاء الاكاديمية بدأت بعد قرار الامم المتحدة، وهي تشَمل النواحي القانونية واللوجستية والادارية والاكاديمية، فيما يستمر التواصل مع الدول التي دعمت المبادرة اللبنانية، والتي زاد عدُدها عن 176 دولة، وذلك بهدف توقيع اتفاقياٍت مشتركة معها.

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