living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماعان في وزارة البيئة حول ادارة النفايات واستخدام الوقود البديل

9
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي في القاعة الخضراء في مقر وزارة البيئة اجتماعاً موسعاً شارك فيه ممثلون عن وزارة الصناعة ورؤساء مجالس ادارة شركات الاسمنت في سبلين وشكا وجمعية الصناعيين ومتعهدي شركات النفايات وتشغيل معامل الفرز والمطامر والحركة البيئية اللبنانية ورئيس وأعضاء مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة وتمّت مناقشة مشروع المرسوم الذي سيُعرَض على مجلس الوزراء حول موضوع استعمال واستخراج الوقود البديل من النفايات وإستخدامه في معامل الاسمنت اضافة الى التداول في المعايير والشروط البيئية المطلوبة لهذا النوع من العمليات المتضمّن الحرق والتوضيب والنقل وأخذ العيّنات.


وقد عرض فريق عمل وزارة البيئة مضمون المرسوم وتقدم العمل فيه وتمّت مناقشة كل الملاحظات المرتبطة بالموضوع ، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على إعداد مسودة نهائية تُرسل لكل المشاركين في النقاش لوضع ملاحظاتهم عليها بالتزامن مع قيام شركات الترابة بتزويد الوزارة بملاحظاتها خطياً أو الكترونياً.


كذلك ترأس وزير البيئة اجتماعاً شارك فيه ممثلون عن الاتحاد الاوروبي وفريق عمل وزارة البيئة تمّ في خلاله عرض خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات وتفاصيلها.


على صعيد آخر، يعقد وزير البيئة مؤتمراً صحافياً عند العاشرة والربع من قبل ظهر غد الخميس للتحدث عن خارطة الطريق للنفايات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout