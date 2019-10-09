اجتماعان في وزارة البيئة حول ادارة النفايات واستخدام الوقود البديل

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ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي في القاعة الخضراء في مقر وزارة البيئة اجتماعاً موسعاً شارك فيه ممثلون عن وزارة الصناعة ورؤساء مجالس ادارة شركات الاسمنت في سبلين وشكا وجمعية الصناعيين ومتعهدي شركات النفايات وتشغيل معامل الفرز والمطامر والحركة البيئية اللبنانية ورئيس وأعضاء مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة وتمّت مناقشة مشروع المرسوم الذي سيُعرَض على مجلس الوزراء حول موضوع استعمال واستخراج الوقود البديل من النفايات وإستخدامه في معامل الاسمنت اضافة الى التداول في المعايير والشروط البيئية المطلوبة لهذا النوع من العمليات المتضمّن الحرق والتوضيب والنقل وأخذ العيّنات.



وقد عرض فريق عمل وزارة البيئة مضمون المرسوم وتقدم العمل فيه وتمّت مناقشة كل الملاحظات المرتبطة بالموضوع ، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على إعداد مسودة نهائية تُرسل لكل المشاركين في النقاش لوضع ملاحظاتهم عليها بالتزامن مع قيام شركات الترابة بتزويد الوزارة بملاحظاتها خطياً أو الكترونياً.



كذلك ترأس وزير البيئة اجتماعاً شارك فيه ممثلون عن الاتحاد الاوروبي وفريق عمل وزارة البيئة تمّ في خلاله عرض خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات وتفاصيلها.



على صعيد آخر، يعقد وزير البيئة مؤتمراً صحافياً عند العاشرة والربع من قبل ظهر غد الخميس للتحدث عن خارطة الطريق للنفايات.