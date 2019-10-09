بطيش استقبل سفراء دول مجموعة "ميركوسور" والسفير المصري ووفودا نقابية

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش سفراء دول مجموعة "ميركوسور" (الارجنتين ، البرازيل ، اورغواي و الباراغواي) بحضور مدير عام الاقتصاد عليا عباس وبحث معهم في التحضيرات الجارية لبدء المفاوضات بين لبنان والمجموعة حول مشروع اتفاقية التجارة الحرة الاسبوع المقبل في وزارة الخارجية والمغتربين بحضور 20 خبيرا يمثلون هذه الدول .ويعلق لبنان اهمية كبرى على هذه الاتفاقية لفتح اسواق جديدة للمنتجات والسلع اللبنانية في بلاد تعتبر سوقا واسعة فيها اكثر من 300 مليون نسمة .

وشدد بطيش على اهمية تطوير الاستثمارات والمشاريع المشتركة في قطاعات مهمة وواعدة مثل الصناعات الغذائية والطاقة ، الامر الذي يساهم في تبادل الخبرات بين لبنان وهذه المجموعة .

والتقى الوزير بطيش السفير المصري نزيه النجاري في زيارة وداعية جرى في خلالها عرض للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التبادل التجاري بين لبنان ومصر

واستقبل الوزير بطيش وفدا من نقابة مستوردي الكتب برئاسة مارون نعمة بحضور مدير عام الاقتصاد عليا عباس و بحث معه في التدابير الجمركية القاضية بابراز فاتورة مصدقة عند الاستيراد .

كما التقى وفد نقابة النقل السريع برئاسة مراد عون بحضور مدير عام الاقتصاد عليا عباس وبحث معه في قرار ادارة الجمارك القاضي بابراز فاتورة مصدقة للبضائع المستوردة ، فأكدت النقابة على وضع امكاناتها لإنجاح هذا التدبير لما له من ايجابيات على صعيد ضبط عملية استيفاء الرسوم الجمركية .

واستقبل الوزير منصور بطيش وفد الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات MIGA برئاسة نائب الرئيس فيجاي آير وعرض معه للمشاريع المحتملة للتعاون مع الوكالة التي تعنى بضمان الاستثمارات ومن الممكن ان يكون لهذه المؤسسة دور مهم في ضمان الاستثمارات لقطاع الطاقة واستخراج الغاز ومشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع أخرى كبيرة .