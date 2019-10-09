نادين جوني استعملت عبارة " بكرا بس موت".. ولكن لم نفكر انها حتما ستموت!

A + A -

نعت الشابة سينتيا عدنان سليمان في حسابها الخاص عبر موقع فيسبوك للاعلامية والناشطة الاجتماعية نادين جوني التي رحلت يوم الأحد اثر حادث سير مروّع.

وكتبتت سينتيا: "ابنة الجنوب أنا ، التي ترعرت بين طرقات صف الهوا و عين ابل .. سأعتذر من جميع من كتب عن مراسم دفن نادين . تشارك الجميع الحزن عليها فكتبوا بغصة، البعض اصاب و البعض خاب، ربما عن غير قصد.

أما أنا سأخبركم ما عشناه نحن.

من نحن؟

بعض الأصدقاء الذين لفتتنا بعض تفاصيل الوداع الأخيرة، ربما لم نكن نعي المشهد كاملاً بكل ما حواه و لكن في هذا النهار "بنت -جبيل" لم تكن كما عهدناها. كانت بنت جبيل متمردة كتمرد ابنتها التي استقبلتها لتواريها الثرى.

ربما كانت المرة الأولى التي تحتضن بنت جبيل عزاءً "مختلطاً" بكل ما للكلمة من معنى. تفاجأنا عند وصولنا انهم خصصوا بيتًا ليجتمع فيه أصدقاء نادين من اجل الوداع الأخير. قد تستغربون اننا اعتبرنا هذا الأمر تمرداً و لكننا هنا نعيش على ارض الواقع بين هؤلاء الأشخاص الذين لايشبهوننا في تفكيرنا و طريقة حياتنا و لكن هؤلاء الأشخاص هم : اهلنا، عائلتنا و أصدقاء و رغم اختلاف وجهات النظر إلا أن الجميع هناك وخصوصاً اهل نادين حاولوا قدر الامكان ان يقيموا عزاء يشبه نادين الى حد ما.

لن يغيب عن بالنا خلال حديثنا البارحة صوت تلك العجوز التي بكينا و نحن نسمعها تقرأ القرآن، هل تعلمون ربما سماع صوتها العذب أراحنا. كيف لنا ان نحدد ما كانت ستقبل به نادين، كيف لنا الحق أن نفترض ما كانت تفضل. ربما مزحت معنا جميعا واستعملت عبارة " بكرا بس موت" و لكن لم نفكر انها حتما ستموت و لم نغص معها في تلك التفاصيل.

لكنني متأكدة أنها ابتسمت حين رأتنا نحن صديقاتها ورفيقات دربها وحتى أولئك الغريبات اللواتي حفظن صوتها في كل وقفة وقفتها أمام المحاكم ، رأتنا حولها في المقبرة .. ربما حتى أنها التفتت إلى من حولها جميعاً وأطلقت ضحكتها العالية تلك .. وصرخت بذاك الصوت .. أن يا بنت جبيل .. شوفي هالبنت بنتك شو عملت .. جابت البنات كلهن على المقبرة يودعوها.

المتمردة الجميلة في يوم راحتها جمعتنا كلنا أعطتنا الوقت كله لنشبع منها وإن لم نشبع .. فتح لنا أهلها ذراعيهم احتضنونا جميعاً نحن الذين لا نشبههم .. قالوها لنا لكم في نادين مثل ما لنا بها .. لنا ابنتنا وأنفاسها ولكم صوتها ودعمها وابتسامتها ونضالها .. اقتربوا منها عانقوها شابات و شبان .. فلتكن عناقاتكم لها كما في كل مرة .. شدوا عليها .. فهي أحبتكم .. ونحن سنحبكم أيضاً ..

لو تدري نادين ماذا فعلت برحيلك ...

يومك كان يوماً للحب .. جمعنا كلنا لنحب

لن نقول ان هذا المأتم لا يليق بنادين سنقول: و هل المأتم يليق لنادين .. هي لا يليق بها سوى الحياة."