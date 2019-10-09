مخزومي: اسأل الـ MEA لماذا كل اسعارها بالدولار بينما هي شركة الطيران اللبنانية الوحيدة في لبنان

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اشار النائب فؤاد مخزومي الى ان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الامارات كانت جيدة وذات توقيت صائب نسبة لما نمر به من وضع مالي واقتصادي، والإمارات لطالما كانت بجانب لبنان واوضح ان الوديعة الإماراتية وإن لم تكن مشروطة ولكن بحاجة إلى تطمينات بشكل جدي من الطرف اللبناني



ولفت مخزومي في حديث عبر قناة NBN، الى انه يعتقد ان إدارة الأزمة المالية باتت صعبة جدا، ونحن سنصل إلى مرحلة غير مطمئنة أن استمر الوضع على حاله، وكمواطن لبناني أرى أن على هذه الحكومة الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الواجب العمل بها من أجل النهوض من الوضع الحالي



وأضاف “سيدر لن يكون من غير إصلاحات مرئية وملموسة من قبل المانحين الدوليين”



من جهة ثانية شكر مخزومي شركتي ألفا وتاتش على تجاوبهم مع التغريدة التي ساءل من خلالها عن موضوع الدفع بالدولار لشركة تخضع لسلطة وزارة الاتصالات”

وقال: "انا اسأل شركة الطيران اللبنانية MEA لماذا كل اسعارها بالدولار بينما هي شركة الطيران اللبنانية الوحيدة في لبنان"