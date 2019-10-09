هذه القناة في بيروت لم تدفع لموظفيها منذ 6 أشهر!

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كتبت صحيفة "الأخبار": "ستة أشهر تقريباً، هي الفترة التي إنكسر فيها القائمون على قناة "أوربت" السعودية لدفع أجور الموظفين في مختلف الدول العربية وتحديداً مستحقات مكتب بيروت. فالمحطة التي عاشت قبل نحو أربعة أعوام مشاكل مالية كبرى أدت الى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين اللبنانيين والعرب، وقعت مجدداً في أزمة مالية تشبه تلك المطبات المادية التي تمرّ بها كل فترة.

في التفاصيل، أن الموظفين في بيروت لم يتقاضوا أتعابهم منذ ستة أشهر تقريباً، وهذه الفترة ليست جديدة عليهم بل سبق أن شهدوا عليها مرات عدّة".