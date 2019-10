عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2019

A + A -

الأخبار: ليس للكردي إلّا دمشق!

السفير الروسي: الأميركيّون يهيّئون لفوضى في لبنان



تجربة الجيش وفّرت مليوني دولار: لماذا لا تستورد الدولة البنزين؟







البناء: العملية التركية قيد التحضير والتردّد... والمقداد: سندافع عن أرضنا ولن نقبل أي احتلال

الشيخ نعيم قاسم لـ«البناء : محور المقاومة حقق ردعاً بوجه خطر الحرب في المنطقة

حزب الله ليس من أسباب الأزمة الاقتصادية... ولا نسعى لتغيير المعادلات الرئاسية والحكومية



اللواء: باسيل يتوعَّد السياسيِّين.. ورعد الأوروبيِّين

«لا شروط إماراتية» على الوديعة.. وسِعر الدولار تحت رحمة الصيارفة

النهار: حملة "نفّذ" تلاقي الايجابيات الخليجية



الجمهورية: أسبوع الموازنة الأخير

الديار: احداث العراق قد تفجّر المنطقة كلها خاصة بين ايران وتركيا وحياد اميركا وروسيا

ايران تحذر تركيا والجيش السوري يدعو الاكراد للانضمام وقوة تركية ضخمة للهجوم

لماذا كان ترامب ضعيفا امام اردوغان وماذا دار بين الرئيسين الأميركي والتركي ؟

the daily star: PM upbeat on UAE financial support for Lebanon





l'orient le jour: Visite de Hariri à Abou Dhabi : quel sera le prix de l’aide promise au Liban