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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2019

9
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مالية إنّ انفراجا ملحوظاً في تدفق الدولار الأميركي النقدي من شركات نقل الأموال لوحظ في سوق بيروت بعد أيام جفاف، ما يوحي بأنّ قراراً على مستوى سياسي كان وراء فرض شروط مشدّدة لنقل الدولار إلى بيروت تحت شعار منع تمويل حزب الله، وانّ التراجع عن التجفيف يأتي بقرار معاكس لاستشعار ردود فعل جانبية أشدّ خطور.


كواليس

قالت مصادر كردية إنّ قيادة لجان الحماية الكردية تستعدّ لإرسال وفد قيادي إلى دمشق مفوّض بالتوصل إلى تفاهم شامل يتضمّن تسليم المواقع العسكرية والأسلحة الثقيلة للدولة السورية مقابل ضمانات روسية بضمّ وفد من اللجان إلى اللجنة الدستورية التي تشكلت مؤخراً، وضمان قيام الجيش السوري بمنع التقدّم التركي في عمق مناطق الكثافة الكردية خصوصاً في الشمال الشرقي.

 

 


اللواء: أسرار

همس
ثبت الصيارفة سعر صرف الدولار على 1590 للشراء، أمّا البيع فتوقف على شطارة الصيرفي!


غمز
يجري التكتم على صفقة التعيينات، لاعتبارات عدم حسم الإتفاق على كامل السلة..


لغز
بات بحكم المؤكد أن الموازنة ستشهد شدّ حبال بين مكونات الحكومة، من غير المستبعد التأثير السلبي على وحدتها..

 

 

الجمهورية: أسرار

بيان قاسٍ

تراجع مرجع روحي في اللحظات الأخيرة عن إصدار بيان وُصف بأنه قاسٍ بحق تصريحات أحد المسؤولين الذي تناول الحريات العامة.

إيجابيات مؤتمر إستثماري

علمت أوساط سياسية أن من بين الإيجابيات التي ستنتج عن مؤتمر إستثماري مشترك بين لبنان ودولة عربية أمر يتعلّق بملف أمني بين البلدين.

نظريّة أينشتاين

علّق أحد النواب على الأزمة الإقتصاديّة التي يمر بها لبنان، مُستشهداً بنظريّة أينشتاين: «الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها».


 

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