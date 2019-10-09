أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مالية إنّ انفراجا ملحوظاً في تدفق الدولار الأميركي النقدي من شركات نقل الأموال لوحظ في سوق بيروت بعد أيام جفاف، ما يوحي بأنّ قراراً على مستوى سياسي كان وراء فرض شروط مشدّدة لنقل الدولار إلى بيروت تحت شعار منع تمويل حزب الله، وانّ التراجع عن التجفيف يأتي بقرار معاكس لاستشعار ردود فعل جانبية أشدّ خطور.



كواليس

قالت مصادر كردية إنّ قيادة لجان الحماية الكردية تستعدّ لإرسال وفد قيادي إلى دمشق مفوّض بالتوصل إلى تفاهم شامل يتضمّن تسليم المواقع العسكرية والأسلحة الثقيلة للدولة السورية مقابل ضمانات روسية بضمّ وفد من اللجان إلى اللجنة الدستورية التي تشكلت مؤخراً، وضمان قيام الجيش السوري بمنع التقدّم التركي في عمق مناطق الكثافة الكردية خصوصاً في الشمال الشرقي.



اللواء: أسرار

همس

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غمز

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لغز

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