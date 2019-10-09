"التيار": الموازنة يجب ان تكون مصحوبة بإصلاحات بنيوية

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يعاود مجلس الوزراء اليوم اجتماعاته لدرس مشروع موازنة 2020 وليس بعيداً، عقد لقاء بعيداً عن الإعلام بين وزيري المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل، بحث في ملف الموازنة والوضعين الاقتصادي والمالي.

وبحسب مصادر التيار الوطني الحر لـ البناء فان الموازنة يجب ان تكون مصحوبة بإصلاحات بنيوية، اذ لا يجوز الذهاب بموازنة من دون تضمينها الإصلاحات المطلوبة لا سيما في ملف الكهرباء، لافتة إلى أهمية وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التنفيذ، والعمل على إعادة النظر بالنظام الضريبي، قائلة يجب النظر الى موازنة العام 2020 انطلاقاً من الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، خاصة أن الجميع في مواقفهم يجمعون على ضرورة تحقيق الإصلاحات ومعالجة الوضع الاقتصادي.