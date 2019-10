A + A -

Espagne

Gonzalo ARALUCE – EL ESPAÑOL

05-Octobre 2019

Le défilé militaire des 12-Octobre 2019

3 500 soldats et troupes du Liban, du Sénégal, de Mauritanie et du Mali

102 véhicules et 76 avions seront déployés dans un acte qui commencera à 11 heures et sera présidé par les rois Felipe VI et Letizia.



Le ministère de la Défense finalise les détails des principaux événements du 12 octobre, Jour de la fête nationale , avec le défilé militaire de Madrid comme événement principal de la journée. Il impliquera environ 3 500 hommes, 76 avions et plus de 100 véhicules. En outre, des troupes du Liban, du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali seront placées comme "invités dans un endroit privilégié".

Le défilé commencera à 11 heures de la place Madrid de Cuzco, selon un itinéraire de deux kilomètres qui, à travers le Paseo de la Castellana, se terminera sur la Plaza de San Juan de la Cruz.

L'acte débutera par un saut de parachutiste sur la Plaza de Lima, où se trouve la tribune royale; les rois Felipe VI et Letizia , le président du gouvernement par intérim, Pedro Sánchez , le chef de la défense, Margarita Robles , les présidents du Congrès et du Sénat, ainsi que les autorités politiques des différentes communautés autonomes et de la capitale présideront . En outre, l'assistance de Jean-Pierre Lacroix , secrétaire général adjoint du Département des opérations de paix de l'ONU est prévue .

Les véhicules

Après avoir levé le drapeau, la Eagle Patrol de l’Armée de l’air voyagera dans le ciel de Madrid. Ce sera le début du défilé auquel participeront 3 500 membres des forces armées, de la garde civile, de la police nationale, de la protection civile et du sauvetage maritime.

102 véhicules participeront à la parade terrestre sous le commandement du chef général de la

brigade de parachutistes, qui comprendra des représentations d'anciens combattants des forces armées et de la garde civile, de personnes handicapées et de réservistes volontaires.

Les véhicules comprennent des modèles déployés dans des zones d'opérations telles que l'Afghanistan et l'Irak. Aussi des véhicules spéciaux de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air, de l'UEM, de la garde civile, de la police nationale, du sauvetage maritime et de la protection civile.

Liban, Sénégal, Mauritanie, Mali

Cette année, et à l’occasion du Ve Centenaire du Premier Tour du Monde , le drapeau du navire-école Juan Sebastián de Elcano et le drapeau du Tercio Viejo de la Sicile, qui aura 300 ans, ont été ajoutés à cette partie du défilé. drapeaux des pays invités - Liban, Sénégal, Mauritanie, Mali - et drapeaux nationaux des unités participantes.

Le défilé aérien

Dans le défilé aérien participeront 76 avions entre chasseurs, avions de transport et hélicoptères qui survoleront le Paseo de la Castellana en direction sud-nord. En outre, un avion de sauvetage maritime - une entité relevant du ministère du Développement -, la Police nationale et l'Agence des impôts (AEAT) participeront au défilé aérien.