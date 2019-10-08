living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: وداع مهيب للناشطة والإعلامية نادين جوني بعد مقتلها بحادث سير مروع!

8
OCTOBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت مدينة بنت جبيل الجنوبية الاثنين، وداعاً مهيباً للاعلامية والناشطة الاجتماعية نادين جوني، التي توفيت فجر أمس الاحد بعد تعرضها لحادث سير مروع على طريق الدامور اثناء توجهها الى الجنوب.

ووريت الفقيدة الثرى بعيد صلاة الظهر بحضور حشد غفير تقدمته العائلة المفجوعة والرفاق الموزعين بين اعلاميين وناشطين، حيث اعربوا عن صدمتهم من غياب جوني التي شهدت الساحات على صولاتها وجولاتها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

وأجمعت كلمات المشاركين على التذكير بمآثر الفقيدة ودورها الاجتماعي الذي بات يتيما بفقدانها، كما جرى التعبير عن الغضب بعدما تحولت طرقات لبنان الى كمائن وافخاخ. ووضعت اكاليل من الزهر على جثمانها، مقدمة من مؤسسات وجمعيات تعنى بحقوق المرأة.

وبعيداً عن بكاء الاهل والاقارب والاصدقاء وبعيداً عن أجواء الحزن، كان لـ"كرم" ابن الراحلة الحصة الاكبر من قساوة الوداع، كرم الذي حُرم من رؤية والدته منذ طلاقها حتى وفاتها، شاهدها اليوم توارى الثرى الى مثواها الاخير، كما شارك في صلاة الجنازة مع المصلين. ووقف بين الحضور متأملاً سارحاً، كأنه يدرك انه خسارة نادين هي خسارة كل شيء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout