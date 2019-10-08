ما اسباب "غضب" الحريري من جعجع؟

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اكدت اوساط مطلعة لموقع Liban8، ان رئيس الحكومة سعد الحريري عبر امام الوفد اللبناني المرافق له في زيارته الى ابو ظبي عن "استيائه" "وغضبه" من تصريحات رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع من كندا والتي دعا فيها الى استقالة الحكومة..

ولفتت تلك الاوساط الى ان رئيس الحكومة يعتبر توقيت الكلام بمثاية "طعن في الظهر"، ففي حين يسعى هو الى اعادة الثقة الخليجية بحكومته يقوم من يفترض ان يكون شريكه في الحكومة وفي التوجهات السياسية من اكبر الداعمين له، لكن وبدل ذلك يبدو "الحكيم" مصرا على اطلاق التصريحات "المؤذية".

وتوقعت المصادر نفسها ان يكون لهذه السلبية في المواقف تداعيات سياسية في بيروت بعد عودة "الرجلين" من الخارج، لأن الحريري بات مقتنعا انه لم يعد بإمكان "القوات" ان تكون في الوقت نفسه داخل الحكومة وتعارض سياستها.





Liban8