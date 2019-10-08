واقع المدارس المهنية الرسمية والخاصة بين النائب إدكار طرابلسي والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري

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زار النائب الدكتور ادكار طرابلسي، عضو تكتل لبنان القوي ولجنة التربية النيايية، الدكتورة هنادي بري المديرة العامة للتعليم المهني والتقني. وتناقشا في واقع المدارس المهنية الرسمية والخاصة وفي كيفية تطوير البرامج وادخال اختصاصات جديدة وتفعيل التوجيه لزيادة عدد الطلاب الذين يدرسون المهن التي تضعهم في سوق العمل.



واستفسر النائب طرابلسي عن العدد المتضخم للأساتذة المهنيين المتعاقدين في القطاع العام. وكان نقاش حول عدد الطلاب والاساتذة في المهنيات الخاصة التي تتلقى الدعم المالي من الموازنة العامة وعن امكانية تخفيف العبء المالي عن كاهل الدولة.



وتباحث النائب طرابلسي مع الدكتورة بري في اقتراح القانون الذي قدمه الى البرلمان حول ادخال التدريب المهني الى المدارس الاكاديمية والذي سيكون قيد النقاش في ندوة مشتركة تعقد في البرلمان الاسبوع المقبل.