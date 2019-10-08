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الرئيس عون تبلغ من رئيسة معهد العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ليون وضع امكانات المعهد في تصرف اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار

8
OCTOBER
2019
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لقاءات دبلوماسية وتربوية ورياضية في قصر بعبدا
 
رئيس الجمهورية قلّد السفير روندو وسام الارز الوطني وشدد امام وفد نادي الراسينغ على اهمية الرياضة في ابعاد الشباب عن الموبقات
 
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات دبلوماسية وتربوية ورياضية.
السفير دانيال روندو
 
على الصعيد الدبلوماسي، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور السفير خليل كرم، عضو الاكاديمية الفرنسية السفير دانيال روندو DANIEL RONDEAU لمناسبة وجوده في بيروت لحضور المؤتمر العلمي حول التراث في جامعة القديس يوسف، وعرض معه العلاقات اللبنانية- الفرنسية، وهنأه لمناسبة انتخابه عضوا في الاكاديمية الفرنسية، مستذكرا مواقفه الداعمة لسيادة لبنان واستقلاله وحريته لاسيما في الاعوام 1988 و 1989 و1990، اضافة الى الدور الثقافي الذي يلعبه في مجالات عدة لاسيما تلك المتعلقة بالحضور اللبناني في العالم. وخلال اللقاء، منح الرئيس عون السفير روندو وسام الارز الوطني من رتبة كومندور تقديرا لعطاءاته ومواقفه تجاه لبنان.
 
ورد السفير روندو مستذكرا معرفته الاولى بالعماد عون حين كان قائداً للجيش، حيث كان يزور بيروت وسمعه يتحدث عبر الاذاعة عن الديمقراطية والحرية، وسأل  نفسه عن هوية هذا القائد العسكري الذي يتحدث بطلاقة عن حرية لبنان. 
 
وتابع: "من المطار، استقليت سيارة اجرة الى قصر بعبدا، وعاينت خلال الطريق آثار الحفر التي خلّفتها القذائف، ولكنني قابلت العماد عون وجهاً لوجه وحدثني عن الديمقراطية واعجبت بأفكاره وبتنا اصدقاء. ومنذ هذه اللحظة، اعتبرت ان هذا الرجل يجسّد بالنسبة اليّ الشعب اللبناني الذي يكافح من اجل حريته، وهو جزء بالتالي من نضال الشعوب في العالم من اجل الحرية، وقد وضعت نفسي بتصرفه لهذه الغاية."
 
واعرب روندو عن رغبته في تعميق التعاون مع لبنان، بعد انتخابه عضواً في الاكاديمية الفرنسية، موجهاً الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور احتفال دخوله الرسمي الى الاكاديمية في ايار 2020.
 
رئيسة معهد العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ليون
تربويا، استقبل الرئيس عون رئيسة معهد العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ليون السيدة ماريون مارشال- لوبن مع وفد ضم السادة البروفسور ادوار هوسون وتيبو مونييه والبروفسور نعمة عازوري والدكتور ليا يحشوشي، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي. واطلعت السيدة مارشال- لوبن الرئيس عون على الهدف من زيارتها وهو البحث في التعاون مع الجامعات الكبرى في لبنان وتبادل الخبرات والمعرفة. وهنأت الرئيس عون على موافقة الامم المتحدة على مبادرته انشاء " اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، واضعة امكانات المعهد الذي ترأسه في تصرف العاملين على ولادة هذه الاكاديمية. وكانت جولة افق في الاوضاع العامة في لبنان والتطورات الاقليمية والدولية، ومستقبل مسيحي الشرق بعد الاحداث التي وقعت  في عدد من الدول العربية.
 
الهيئة الادارية لنادي الراسينغ
رياضيا، استقبل الرئيس عون وفد الهيئة الادارية الجديدة لنادي "الراسينغ" في بيروت برئاسة السيد غبريال جونيور غبريال فرنيني الذي القى كلمة تحدث فيها عن عودة نادي الراسينغ الى ميدان كرة القدم " وهو من اعرق النوادي في لبنان وتاريخه حافل بالبطولات". وقال:" اننا نتطلع الى ان يعود نادينا ويلمع دوره، ليس محليا فقط، انما عربيا وآسيويا، وان تعود القلعة البيضاء الى مكانها الطبيعي في الدرجة الاولى للمنافسة على الدوري المحلي والبطولات الاخرى، وايمانا منا بدور الشباب وبأهمية كرم القدم وقّعنا الاسبوع الفائت مع "بيروت فوتبول اكاديمي" اتفاقية تعاون انضمت بموجبها 9 من ابرز المواهب الناشئة في كرة القدم اللبنانية الى النادي العريق. كما سنوقع لاحقا اتفاقيات اخرى مع اكاديميات عدة متخصصة لادخال المزيد من العنصر الشبابي الى الفريق. ومن استراتيجيتنا ايضا تأمين ملاعب للشباب في بيروت وملعب للفريق الاساسي. واذ نؤكد اهمية الدور الذي يؤديه الاتحاد اللبناني لكرة القدم، نتمنى الدعم الدائم للفرق التي تمثل بيروت وشريحة كبيرة من اللبنانيين ومنها الراسينغ."ووجه فرنيني دعوة للرئيس عون للمشاركة في العشاء السنوي، الذي يقيمه النادي في 23 الحالي. 
 
ورد الرئيس عون متمنيا التوفيق للهيئة الجديدة للنادي رئيسا واعضاء، مركزا على اهمية الرياضة ومشاركة الجيل الشاب فيها لابعاده عن الآفات الاجتماعية، ولاسيما منها المخدرات التي تغزو مجتمعنا ومؤسساتنا التربوية والتي نعمل بقوة على مكافحتها، سواء من خلال الاجراءات التي تتخذها الاجهزة الامنية او من خلال حملات التوعية في المدارس والجامعات والاندية. واكد الرئيس عون ان الرياضة هي خير مجال لابعاد الشباب عن الموبقات التي تهدد صحتهم ومستقبلهم.
 
وسلّم الوفد الرئيس عون القميص الابيض الرقم 1 في النادي، عربون تقدير لدوره لاسيما وانه كان من مشجعي نادي الراسينغ في عز عطاءاته.
 
الدكتور نقولا بدوي
 
وفي قصر بعبدا، الدكتور نقولا بدوي الذي اهدى رئيس الجهورية كتابه بعنوان "مسيرة شهيد" الذي يروي مسيرة حياة الارشمندريت الشهيد نقولا بدوي لمناسبة الذكرى الــ 30 لاستشهاده.
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