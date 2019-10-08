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إدانة فداء عيتاني في دعوى نادر الحريري

8
OCTOBER
2019
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اصدرت محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الناظرة في قضايا المطبوعات حكمها في الدعوى المقامة من نادر الحريري ضد الصحافي فداء عيتاني بجرم القدح والذم ونشر اخبار كاذبة على مدونته الالكترونية، وقضى الحكم بادانة المدعى عليه فداء عيتاني بجرم المواد 20 و 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 والمادتين 582 و584 من قانون العقوبات وتغريمه بمبلغ مليونين ليرة لبنانية كما والزامه بالتعويض على نادر الحريري.

 

هذا مع الاشارة الى انه في اليوم التالي لصدور الحكم، اعاد الصحافي فداء عيتاني نشر المقال ذاته موضوع الشكوى على صفحته الالكترونية واستمر بالتهجم على نادر الحريري والتعرض له بنفس الاتهامات.

 

ومن مصادر مقرّبة من نادر الحريري، تبيّن ان هذا الاخير في صدد اتخاذ التدابير القانونية بحق الصحافي فداء عيتاني وتقديم شكوى جزائية ثانية بحقه لاصراره على ارتكاب نفس الجرائم بحقه وللمطالبة بالتالي بانزال عقوبات مشددة بحقه هذه المرة.

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