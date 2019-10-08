نواب يجلسون "فوق بعض"... من هم؟

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إستقبل برنامج "Man To Man" الذّي يُعرض على شاشة الOTV كل خميس بعد الأخبار، النائبين نقولا الصحناوي وسامي فتفت، في حوار جمع بين المزح والجدّ.

خلال المقابلة سألت الإعلامية سمر بوشبل الوزير السابق نقولا الصحناوي، عن صورة تجمع نواب يجلسون "فوق بعض" في مقره في الأشرفية، بعد أن داعهم إلى سهرة. الصحناوي الذّي أكّد وجود هذه الصورة، نفى أن يملكها أحداً سوى النواب. وتبيّن أن النواب هم: نقولا الصحناوي، نديم الجميل، سامي فتفت، زياد حوّاط، وعدد من النواب في لجنة المعلوماتية النيابية. وعند سؤال النائب فتفت عن الصورة أجاب ضاحكاً: "لن تعرضوا هذه الصورة على الهواء".

الصحناوي: "أيرون مان" هو الياس بو صعب و"غراندايزر" هو السيد حسن

الصحناوي الذّي يحب الأبطال الخارقة منذ صغره، الSuperheroes، خاض خلال الحلقة إمتحان شبّه فيه هؤلاء الأبطال بالسيايين. فشبه أيرون مان بالوزير الياس بوصعب لأنه رجل أعمال، يملك الأموال ويستعمل التكنولوجيا للتفوق على أعدائه. بينما شبّه الProfessor x بالرئيس ميشال عون لأنه الأب الروحي ويستطيع قراءة الأفكار، بينما شبه السيد حسن ب"غراندايزر"، و"فلاش" بالوزير باسيل لانه يتمتع بالسرعة ويستطيع أن يلف الكرة الأرضية بدقيقة.

أمّا النائب سامي فتفت فأجرى إمتحان حول الوراثة السياسية، قيّم فيه آداء النواب اللذين تربطهم صلات عائلية بقادة سياسيين. فإعتبر أن مقارنة نديم الجميل بوالده بشير ظلمته، وهو يعرف أن نديم محبوب جداً في الأشرفية، أمّا سامي فإعتبره "ثورجي" والناس تحب هذه الشخصية. أمّا الوزير باسيل، فإعتبره فتفت "نموذج جديد، هو صارم يضع كل خلافاته على الطاولة بصراحة، الناس لم تعتد هذا النموذج، قد يتقبله جمهور التيار الوطني الحرّ، وأنا أتفهمه، لكن قاعدة تيار المستقبل لم تتقبل النموذج الذّي يقدمه". فتفت الذي قال بأن لا أحد يمكن أن ينتقد النائب آلان عون خاصة أنه ينسج علاقات مع كافة الأفرقاء، الأمر الذي يساعده في ‘جراء المفاوضات، كما إعتبر بأنهPackage كامل لأنه بارع في مناقشات اللجان النيابية. وعن الرئيس الحريري قال فتفت: "تمكن من تثبيت إستمرارية تيار المستقبل بعد وفاة والده، كل الجهات داخل التيار حاولت إستقطابه والتأثير عليه، إلا أن الرئيس الحريري حسم أمره بأن يأخذ كل قراراته بمفرده". وعن تيمور جنبلاط قال فتفت بأنه يعرفه عن كثب وهو يتوقع له مستقبل واعد، على عكس ما يعتبر البعض. وعن النائب ستريدا جعجع، أكّد فتفت بأنها أحدثت تغييراً إنمائياً في منطقتها منذ توليها النيابة.

فتفت: الحريري "ليّن وهيّن" ويجب أن يكون أكثر حزماً في المحاسبة

في الحلقة طُلِب من النائبين إجراء نقد ذاتي لحزبهم. فإعتبر فتفت أن "الرئيس الحريري شفاف، ليّن وهيّن، ويجب أن يُحاسب بحزم أكبر كل من يخطأ". أمّا الصحناوي فإعتبر أن الوزير باسيل مثالي يرفض التنازل، يجب أن يكون أكثر مرونة في بعض الملفات لكي يمّر التيار ومعه لبنان إلى مراحل أكثر تقدماً".

في الحلقة قدمت الإعلامية سمر بوشبل كتاب "الإبراء المستحيل" للنائب نقولا الصحناوي، وسألته إذا يريد أن يقدمه لسامي فتفت، فقدمه له مع رسالة: " لكل لبنان مصلحة بكشف الأخطاء في حسابات الدولة وليس محاسبة طرف سياسي". أمّا سامي فإعتبر أنه يجب وضع السجالات خلفنا، فلكل طرف وجهة نظره".

نقولا الصحناوي عن سمير جعجع: نيّته قد تكون حسنة لكّنه لا يمتلك الرؤيا

وفي فقرة الوصف بكلمة واحدة، إعتبر فتفت أن الرئيس عون مناضلاً، بينما وصفه الصحناوي بالشخص الإستثنائي الذي يتكرر كل 1000 سنة في تاريخ الشعوب. أمّا الرئيس الحريري، فوصفه فتفت بالشفاف والفعّال، بينما إعتبره الصحناوي "شخص طيب". فتفت إعتبر الرئيس بري حكيم فيما إعتبره الصحناوي محنك. أمّا السيد حسن نصرالله فأعتبره الصحناوي صلب لا يقهر، فيما إعتبر فتفت بأن الخلاف معه كبير. وعن سيمر جعجع قال فتفت: "هو خبير بالسياسة في لبنان، بيعرف كيف يلعبها، بينما إعتبر الصحناوي بأن نيّته قد تكون حسنة لكنه لا يملك رؤيا". أمّا الوزير وليد جنبلاط فوصفه فتفت بالزعيم مع كل ما يحمل ذلك من سلبيات وإيجابيات، فيما إعتبره الصحناوي متقلب ولا يملك الرؤيا.

لمن غنّى سامي فتفت "تعا ننسى"؟

وعندما طُلِب من الضيفين إختيار أغنية وإهدائها لطرف سياسي، إختار الوزير الصحناوي أغنية " Et maintenat que vais je faire" للسياسيين الذّين يجب ان يتقاعدوا ويفسحوا المجال أمام الشباب. بينما غنّى فتفت أغنية "تعا ننسى"، وأهداها لخصم سياسي، خصم "ليّن"، وعندما أجابته مقدمة البرنامج بأنه قصد الحزب التقدمي الإشتراكي، ضحك دون أن ينفي الجواب.

إكتشف المخبئ السرّي لسامي فتفت وهكذا يهرّب الشوكولا إلى قاعة المجلس

وكشف فتفت أنه كان مشاغباً في طفولته، إذ كان يختبىء في علبة التلفيزيون في الصف ليفاجئ المعلمة، كما كان يطلب ديليفري في الصف. وعن طريقة إدخاله الشوكولا إلى المجلس خلال الجلسات دون أن تتمكن الكاميرات من رصده، فقال: "لقد كانت النائب رولا الطبش تمدّ النواب في الصف الخلفي بالشوكولا خلال الجلسات الطويلة، يومها نفذ منها، فطلبت من مرافقي أن يجلب لنا الشوكولا دون أن ترصدنا الكاميرا، دخلت الحمام وخبأتها في جيوبي، وعدت بعدها وأعطيتها للنواب: وجيه البعريني، هادي حبيش، فيصل كرامة، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش وجهاد الصمد.

نقولا الصحناوي: هكذا توفيت أمي

في الحلقة، بدا النائب نقولا الصحناوي متأثراً عندما تكلم عن والدته. فقال: "والدتي كانت تحب لبنان، خلال القصف كانت ترفض الخروج من المنزل الذي ترعرت فيه لحمايته، كانت تقول إذا قُصف البيت، أريد أن أموت فيه. وهذا ما حصل، في آخر أسبوعين كانت تكلمني كأنها تعرف إنها سترحل، كانت تعطيني النصائح، وتودعني قبل أيام من رحيلها".

في فقرة الشارع، نزل كل من النائبين على حدى إلى الشارع لمواجهة الناس. لعب كل نائب دور المراسل وطلب تقييم آداءه كما سأل الناس عن مطالبهم.

في ختام الحلقة، تبادل النائبان الهدايا. فأعطى النائب نقولا الصحناوي النائب فتفت، قميص فريقه المفضل في كرة القدم مع تمثال للأمير فخر الدين، رمز التعايش، فيما قدم له فتفت قبعة "Cowboy"، لأنه غالباً ما يراه يرتدي الحزام والحذاء البنّيَين.