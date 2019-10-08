إحذروا ظاهرة جديدة تطال أجهزتكم الخلوية!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بعد بروز طرق جديدة لعمليات النّشل تطال الأجهزة الخلويّة، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر، كي لا يقعوا ضحية النشّالين، وتذكّرهم ببعض الإرشادات التي تمكّنهم من تفادي هذه العمليّات وهي:

وضع الهاتف في مكان لا يمكن الوصول إليه بعيداً عن نافذة السيارة وإقفال النافذة المحاذية للهاتف.



في حالة التحدّث عبر الهاتف (سيراً على الأقدام)، وضعه إلى الجهة الداخلية وليس إلى جهة المعبّد، ويستحسن وضعه في جيب "البنطلون" واستخدام السمّاعات.



عند الانتهاء من استعمال الهاتف يجب وضعه في الجيب، وعدم ابقائه في اليد.



عدم وضع مبالغ مالية داخل غلاف الهاتف.



تفادي القراءة والكتابة (Whatsapp أو غيره...) أثناء السّير على الأقدام ، اذ يستغل النشّال استعمال الضحية للهاتف، وهي غير منتبهة لما يدور حولها، فيقوم بنشله، ويفرّ إلى جهة مجهولة.



الانتباه للدرّاجات الآلية، وبخاصةٍ تلك المتّجهة بعكس وجهة السّير.