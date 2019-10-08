ازاحة الستارة عن غرافيتي في شارع رميل بحضور صحناوي وشبيب‎

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بمبادرة من النائب نقولا صحناوي أزاحت جمعية YES الستارة عن غرافيتي من تصميم " أشكمان" بعنوان LIKE THE PHOENIX في شارع رميل في الاشرفية بحضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب.

وفي كلمة له خلال حفل الاستقبال عبّر النائب نقولا صحناوي عن سروره بالمشاركة في تدشين هذا الرسم وشرح رمزيته معتبراً اننا في لبنان نقوم بجلد أنفسنا كثيراً فنشعر بالإحباط وأضاف أنه بالرغم من كل الأوضاع السيئة من حولنا والتراشق الاعلامي والسياسي نحن شعب يستطيع النهوض لافتاً الى أن شبابنا يغادر لأنه يرى السواد من حوله وقال : انا افضل الاضاءة على الإيجابيات التي تبرهن أننا نستطيع تحقيق الكثير من خلال إظهار الإبداع والجمال والشباب اللبناني يستطيع التفوق على كل شباب العالم لأنه يملك روح المنافسة والديناميكية والارادة وما يثبت ذلك أنه يتفوق في أي منافسة خصوصاً في مجال ال startups والتكنولجيا وكل المجالات الأخرى.

وعن رسم طائر الفينيق الذي جسدته الغرافيتي شرح صحناوي أنه نموذج صغير عما نستطيع فعله، فشارع رميل كان منكوباً بسبب الازمات الاقتصادية وتراجعت أوضاعه فأردنا أن نبدأ من هنا لتحسين الاوضاع وستنسحب المشاريع على كل شوارع الدائرة الاولى لتحسين كل المنطقة وأكد أن رمزية طائر الفينيق الموجود بالغرافيتي ينهض دائماً من الرماد ولبنان ورميل ايضاً سينهضان من الرماد.

وذكّر صحناوي في مشروع لوني رميل الذي تم تنفيذه منذ فترة بدهن ١٤ بناء اثري وأشار الى انه سيعلن عن مشاريع عدة تباعاً شاكراً للمحافظ شبيب مساندته ودعمه لابناء المنطقة.

وألقى شبيب كلمة تحدث فيها عن "الفن الغرافيتي في بيروت"، وقال: "لقد انتقل هذا الفن من مرحلة تشويه المشهد العام على الجدران في العاصمة إلى مرحلة الإبداع، بفضل مجموعة من الشباب عملت على تحقيقه، لا سيما منها شباب من بيروت".

وتطرق إلى "اللوحات الغرافيتية الفنية الجميلة جدا، التي تزين جدران أحياء عدة من بيروت وتعبر من خلال ألوانها وخطوطها عن آراء الشباب وتطلعاتهم والمخزون الحضاري والثقافي العميق الموجودين في هذه المدينة وهذا البلد"، وقال: "لبنان لديه مستقبل في مجال الفن، كما لديه تاريخ طويل، وما نشاهده من إبداع، ليس فقط في إطار الفنون التقليدية، إنما أيضا في هذا الفن الحديث العهد نسبيا الذي أثبت أنه إحدى وسائل التعبير المهمة جدا، هو خير مثال".

ولفت إلى أن "هناك لجنة متخصصة تتابع موضوع الفن الغرافيتي في بيروت وتدرس الاقتراحات".

عمر قباني، أحد رسامي أشكمان شكر بدوره النائب صحناوي على مبادرته ولجنة الغرافيتي ومحافظ بيروت على تشجيع الأعمال الفنية الثقافية لافتاً إلى أن عملهم يهدف تحويل المدينة الى متحف مفتوح يعكس حضارة المدينة ويعيد اليها الحياة.