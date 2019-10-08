بالصور - حزب الله على شاشات "البنتاغون"!

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نشر صحافيون أميركيون في تغريدات لهم على "تويتر" صورة توضح ظهور كلمة "حزب الله" باللغة الانكليزية بشكل مفاجئ في قاعة المؤتمرات الصحفية في وزارة الحرب الاميركية "البنتاغون".



وافادت مواقع الكترونية اميركية أن هذه الصورة ظهرت على شاشتين على الأقل في "البنتاغون" بدلا من قناة CNN التي كان من المفترض ان تكون ظاهرة على الشاشة، مشيرة إلى ان "صحافيين داخل "البنتاغون" تساءلوا ما إذا كان "حزب الله" قد خرق الأجهزة".

وأضافت المواقع ان "البعض تحدث عن عطل فني حصل من أجل الترويج لبرنامج تبثه "سي ان ان" ( declassified)، وهو سلسلة وثائقية عن المجتمع الاستخباراتي، وذكرت ان "العطل تمثل بتجمد "البرمو" على الشاشات لعدة دقائق".