نقابة محرّري الصحافة نعت الصحافي حسن اللقيس

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نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى الصحافيين والإعلاميين، الزميل حسن اللقيس، الذي قضى بعد صراع قاس مع المرض الذي غلبه، وهو في ذروة العطاء. وقال النقيب جوزف القصيفي في نعيه:

إن الزميل اللقيس كان صحافيًا محترفًا ونزيهًا ،ودودًا ، على خلق رفيع، وتهذيب جم. مارس الصحافة بكفاءة واجتهاد، ولم يحدّ يومًا عن جادة الحقّ. كانت بداياته محررًا ، ومندوبًا في جريدتي" الحياة" و"الدايلي ستار"، وتابع مشواره الطويل فيهما. كذلك عمل في موقع "النشرة" الإلكتروني.

تنقل بين بيروت وعواصم أوروبا ودول الخليج مؤديًا رسالته الصحافيّة والإعلاميّة بكل تفانٍ ، قبل أن يعود ليستكمل مهمته في الوطن الأم لبنان الذي أحبّه، وأخلص له. كان يتحلّى بموضوعيّة ، ناقلًا الأخبار بكل أمانة، عاملًا بصمت . كان التواضع سمته، كما إحترامه لمهنته وزملائه.

متواضعا عاش، وبصمت رحل، مخلفًا الذكر الطيب والحميد.

رحم الله الزميل حسن اللقيس، رحمة واسعة. وأتقدم بإسم نقابة المحررين أعضاء ومجلسًا ، من ذويه ورفاقه، بأحر مشاعر العزاء ، سائلينه أن يتغمّد نفسه في الأخدار السماويّة، صحبة الأبرار الصالحين من عباده. إنه السميع المجيب.