عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 تشرين الأول 2019

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الأخبار: سوريا... ترامب لعملائه: تدبّروا أمركم!

«فيتو طائفي» لحماية الجرّاح وشقير

البناء: الأميركيون يئسوا من مقايضة احتلالهم بالوجود الإيراني فانسحبوا... وتركيا بدأت عمليتها العسكرية

الحريري يحمل إلى الإمارات والسعودية وألمانيا وفرنسا صورة سياسية سوداء ما لم يبادروا

جلسة المادة 95 على خط بعبدا عين التينة... وإعمار سورية ليس مفتوحاً للبنان بلا سياسة

اللواء: مؤتمر أبوظبي يُنعِش البورصة والإمارات ترفع حظر السفر

الحريري «متفائل جداً».. وسلامة يؤكِّد على الملاءة المصرفية بالدولار لضمان الإستثمار

النهار: المبادرة الإماراتية تنطلق برفع حظر السفر

الديار: رؤساء الحزب السوري القومي الاجتماعي السابقون يؤيدون بيان المعارضة القومية

الجمهورية: البنك الدولي: باشروا بالاصلاح نساعدكم

the daily star: UAE lifts Lebanon travel ban after Hariri talks



l'orient le jour: Conciliations et réconciliations : retour sur l’affaire de Qabr Chmoun