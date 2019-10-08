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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 تشرين الأول 2019

8
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر برلماني إنّ النقاش لإيجاد مخرج مناسب لتفادي الإحراج الدستوري في قضية رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب وتفادي إطلاق مناخ من الخطاب الطائفي المقلق الذي سيفرضه النقاش النيابي في لحظة حرجة اقتصادياً وسياسياً توصّل الى مخارج وخيارات مناسبة، وبقي الاختيار بينها وتظهير الإخراج المناسب لها…


كواليس
قالت مصادر روسية إعلامية إنّ الإتصال الذي جرى بين وزيري الدفاع الأميركي والروسي ليل أمس كان مخصصاً لبحث الوضع في سورية في ضوء قرار الرئيس الأميركي سحب قواته من سورية بدءاً من الشمال وتنسيق ما بعد الإنسحاب لجهة تسريع الخطوات المساعدة في الحلّ السياسي والأمني خصوصاً في منطقة التنف حيث قاعدة أميركية يريد الأميركيون ربط الإنسحاب منها ببعض الترتيبات التي يناقشها الروس مع حلفائهم في سورية وإيران.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يتخوف سفير دولة شرقية من توجه لدى دولة كبرى من تعميم الحرائق في دول المحور المناهض، امتداداً إلى لبنان!


غمز
ينهمك زعيم سياسي بعقد اجتماعات مكثفة، في إطار إعادة النظر بعدد من المواقع القيادية..


لغز
يسود قلق عارم أوساط الموظـفين والمتقاعدين خشية النيل من مستحقاتهم في الموازنة الجديدة..

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