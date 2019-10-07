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رأى النائب السابق نبيل نقولا، "أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس مكسر عصا، ليتمّ التطاول عليه في كلّ خطوة يقوم بها، فيما لا أحد يسائل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، عن تحرّكاتهما وسفراتهما إلى الخارج"، مشدّدًا على "أن لا يمكن محاربة الفساد بوجود كلّ الخطوط الحمر الموضوعة على الفاسدين، وحتّى رجال الدين فإنّهم يضعون خطوطا حمراء على مسؤولين فقط لأنّهم من طائفتهم".

ولفت نقولا في حديث إلى تلفزيون ال OTV، إلى "أنّ الرئيس عون يعمل على إعادة هيكلة الضمان الاجتماعي كي لا يبقى أي مواطن عرضة للموت على أبواب المستشفيات، فيما يحاول السياسيّون إفشال مشروعه ، لأن هدفهم الاستمرار بإذلال المواطنين وحرمانهم من حقوقهم، كي يستمرّوا في السيطرة على قرارهم السياسي" مضيفًا "إنّ من أهداف الرئيس عون تعزيز المدرسة الرسميّة، ومحاولته إعادة انتظام العمل في المؤسّسات، كي لا تعمل بعد اليوم وفق مزاج الأشخاص، وما نذكره من الرئيس فؤاد شهاب، هو مؤسّسات الدولة التي بنيت على عهده،ّ وإذ لفت إلى أنّ العهد فضح على الأقلّ الفاسدين في لبنان، والناس يعرفونهم جيّدًا، وأنّهم لم يدخلوا بعد إلى السجون"، ثمّ أكّد أنّ "كسر الرئيس عون ليس سهلًا، وهو جاء لتحقيق آمال اللبنانيين وكلّنا أمل بنجاحه في ذلك".

ودعا نقولا القضاء إلى التحرّك حين تنشر جريدة أميركيّة إشاعة عن رئيس الحكومة سعد الحريري، سائلًا: "أين الوزراء الذين لا يتحمّلون مسؤوليتهم في الدفاع عن رئيس حكومتهم ورئيس جمهوريّتهم، وهل يعقل أن يرفض وزيران المثول أمام القضاء؟ " معتبرًا أن "ليعلم الجميع أنّ كرامة الوزير ليست أهمّ من كرامة أيّ لبناني".

ولفت من جهة أخرى إلى "أنّ الاقتصاد ينبع من البيئة الوطنيّة، والمواطن يحتاج إلى السكن والتعليم والطبابة ولا يحتاج الى مؤتمرات، وحين تتأمن حقوقه، يمكنه أن ينهض باقتصاده، كما فعل طوال تاريخه، ولكنّ المشكلة هي بالفساد المستشري على كافة الصعد، فلبنان مثل الشجرة التي ينخرها السوس، وصحيح أنّها سقطت بهذا العهد ولكن السوس ينخرها منذ سنوات، أمّا مشكلتنا الاساسية فهي زعماء الطوائف والميليشيات الذين يسيطرون على مفاصل السلطة، فيعطّلون البلد، والشعب الذي انتخبهم يتحمّل المسؤولية لما وصل اليه الوضع الراهن".

ورأى "أنّ قسمًا كبيرًا من المتظاهرين يدفعه وجعه للنزول إلى الشارع فيما قسم آخر مدفوع لينزل ويوجّه سهامه نحو العهد،" مؤكّدًا "أنّ لبنان منهوب وليس مكسورًا وإذا لم نستردّ الأموال المنهوبة لن نتمكّن من تقوية اقتصادنا، وبوقف الهدر ننقذ وضعنا، وليس بوقف دعم شركات الخلوي للرياضة نخفض الإنفاق بدل أن نذهب إلى جيوب الكبار لتحصيل الأموال المنهوبة"، وأوضح "أنّ موضوع النازحين السوريين بالنسبة للتيار الوطني الحر، ليس عنصريًّا ولكنّ لبنان لم يعد يحتمل هذا الضغط الديموغرافيّ، وباتت نسبة السكّان في لبنان، تفوق نسبة سكان الهند، فهل يعقل أن نعطي الأولويّة للغريب في وطننا على حساب شعبنا.