انتفاضة طوني اوريان تنتصر في القضاء: كرامتنا الوطنية فوق كل اعتبار

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هي مجموعة محامين لبنانيين لم تنزعج من تطاول الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلوعلى رئيس جمهوريتنا ، بل من ردة الفعل ، فتطوعت للدفاع عن اوغلو وتقديم اخبار بحق الناشط طوني اوريان الذي وبكرامته الوطنية رفع لافتة على باب السفارة التركية هي بمثابة رسالة واضحة

لافتة اوصلته امام التحقيق

الشكوى استندت الى المادة 288 التي تصل عقوبتها الى السجن 15 عاما... لكن القضاء حفظ الملف اليوم ما يعني ان النائب العام لم يجد في الشكوى اية عناصر جرمية لمتابعة التحقيق

يرى اوريان ان من سعى لتعكير صلات لبنان بتركيا هو وزير الخارجية التركي من خلال الاعتداء على كرامة الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية وهو يجدد تأكيده ان الدعوى لا تثنيه عن الدفاع مجددا متى دعت الحاجة