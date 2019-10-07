بعد الشائعات والأقاويل.. كلودين عون روكز: لم ولن أشارك في أي قداس احتفالي بذكرى 13 تشرين

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بعد انتشار المقالات والأخبار المتنوعة التي حسمت مشاركة السيدة كلودين عون روكز والسيدة ميراي عون هاشم في قداس 12 تشرين الأول، أكدت عون روكز في حديث لموقع VDLnews أنها لن تشارك في أي من القداسين اللذين سيقامان بمناسبة هذه الذكرى لأنها ستكون خارج الأراضي اللبنانية.



وأضافت:" آسف لهذا السجال حول قداس الشهداء الأمر الذي يسيء إليهم، علماً أنني تاريخياً لم أشارك في أي قداس احتفالي بذكرى 13 تشرين، لأنها ذكرى قاسية وصعبة جداً بالنسبة إلي."



وأكدت عون روكز أن "الشهداء في قلبي وروحي، وكلّ ما أقوم به اليوم في مجال الخدمة في الشأن العام هو استكمال للقضية التي استشهدوا من أجلها".



وأضافت عون روكز: "وكأنه لم يعد ينقصنا إلا الاختلاف على الشهداء! يمكننا الاختلاف على كلّ المواضيع، إلا على الشهداء".



وتمنت عون أن "نحتفل دائماً بقداديس نستذكر من خلالها شهداءنا الذين بذلوا حياتهم للوطن". وتابعت: "أفضل تحيّة احترام وإجلال يمكن أن نرسلها إلى أرواح الشهداء، تكون من خلال العمل الصادق والجدّي في سبيل مصلحة المجتمع والوطن"



وختمت عون روكز: "شهداء13 تشرين هم شهداء الوطن وليسوا حكراً على شخص أو جهة، ويحق للجميع استذكارهم".