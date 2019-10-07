الحريري أجرى محادثات مع ولي عهد أبو ظبي

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استقبل ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عند الخامسة والربع بتوقيت الإمارات الرابعة والربع بتوقيت بيروت في قصر البحر، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وعقد معه محادثات تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها في مختلف المجالات.

وكان الحريري قد زار عند الرابعة والنصف بتوقيع أبو ظبي النصب التذكاري للشهداء "واحة الكرامة"، في حضور أعضاء الوفد اللبناني المرافق، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء الشيخ خليفة بين طحنون آل نهيان، ولدى وصوله، أدت له ثلة من حرس التشريفات التحية. وعلى وقع لحن الموتى، وضع الرئيس الحريري إكليلا من الزهر على نصب الشهداء.

ثم جال برفقة الشيخ خليفة بن طحنون في أرجاء الواحة واستمع إلى شرح عن مختلف الأقسام فيه.

وفي ختام الجولة، دون الحريري كلمة في سجل الشرف جاء فيها: "ننحني إجلالا أمام تضحيات أبطال القوات المسلحة الإماراتية، الذين فدوا بأرواحهم هذا البلد الحبيب ودافعوا عن أمان أهله الأعزاء وعن العروبة جمعاء. رحم الله شهداءكم الأبرار وأسكنهم فسيح جناته".