النائب حسين يتابع شؤون عكار مع عدد من الوزراء‎

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تابع رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين شؤون عكار مع عدد من الوزراء.



وفي هذا الاطار، التقى النائب حسين وزير الزراعة حسن اللقيس بحضور رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميّد للبحث في واقع القطاع الزراعي في عكار وسبل دعم المزارعين لتحسين إنتاجهم وتصريفه.



كذلك التقى النائب حسين وزير الشباب والرياضة محمد فنيش مطالباً بدعم النوادي في عكار، وتقديم التسهيلات للمناطق التي لا يوجد فيها ملاعب، ولمس استعداداً من فنيش للمساعدة ولتفعيل النوادي والاتحادات في عكار. وخلال اللقاء، شكر النائب حسين للوزير فنيش تعزيته بوفاة شقيقه.



وتواصل النائب حسين ايضاً مع وزير العدل البيرت سرحان عارضاً للملفات القضائية المرتبطة بمحافظة عكار وأبنائها وسبل تفعيل العمل القضائي وتحصين دوره.