مخزومي: لا يمكن للسياسة أن تحكم الاقتصاد

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علّق النائب فؤاد مخزومي على موضوع ما يحصل في بطاقات التشريج، قائلا: "نحن فعليا لم نعد نملك من الدولار ما يكفي حاجة الاسواق وأسأل لماذا اجبار المواطن اللبناني على دفع فاتورة الاتصالات بالدولار؟".



وقال مخزومي في حديث لاذاعة "صوت لبنان": "نحن كمواطنين نملك شركتي الخليوي و"فوق هيك" يجب أن نؤمّن فواتيرهم بالدولار هذا أمر غير قانوني ".



وتابع: "هناك غياب رؤيا ونحن في المجلس النيابي مررنا مشاريع قوانين متعلقة بسيدر فوضعتها الحكومة في جواريرها وهذا يعني أن لا نية فعلية بالاصلاح".



وردا على سؤال حول الدعوات لاستقالة الحكومة، قال: "انا اعطيت الحكومة الثقة مشروطة ولا يمكن للسياسة أن تحكم الاقتصاد وأنا مع أن يكون لدينا حكومة "تكنوقراط"".