حبيب يونس لجسيكا عازار: "لحقتي وبدك تشوهي الحقايق، بعّدي..."

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ردّ الشاعر حبيب يونس على تغريدة لجسيكا عازار، وكتب على تويتر:

"انا حبيب يونس، أحد اللي كتبو هالقصيدة، ما كتبتا ت حدا متلك مش فاهم معناها، يستعملا بغير مكانا.

لحقتي وبدك تشوهي الحقايق، بعّدي إذا بتريدي عن قصايدي"



وكانت غردت عازار عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “أتسمع أو لا تسمع؟ أتعلم أو لا تعلم؟ سيدي الرئيس إن كنتم تدرون ماذا تفعلون أو بالأحرى ماذا فعلتم بهذا البلد وشعبه العظيم فتلك مصيبة وإن كنتم لا تدرون فالمصيبة أكبر. عهد فاشل وفاسد… وجمهورية تفتقد الرئاسة. للأسف”. ونشرت اغنية "سيدي الرئيس" للفنانة ماجدة الرومي.