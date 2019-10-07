living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الموت يغيب الصحافي رؤوف شحوري

7
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غيّب الموت الصحافي الكبير رؤوف شحوري عن 85 عامًا بعد صراع مع المرض.
وقد نعته نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة، وقال فيه النقيب جوزف القصيفي: قامة صحافيّة لبنانيّة هوت بعدما اتمت سعيها وجاهدت الجهاد الحسن...
 
رؤوف شحوري صحافي بان، وأحد فرسان مهنة المتاعب الذين خلفّوا بصمات لا تمحى في التاريخ الحديث للصحافة العربية. وفي الكويت كان له الدور المؤسّس والاساس في إطلاق جريدة "القبس" التي ذاع صيتُها، واحِتلَت موقعَ الصدارة في الصحافة الخليجيّة . وفي العاصمة الفرنسية بعث روح  الحياة والتجدّد في مجلة "الوطن العربي" فاستطاعت أن تنافس نظيراتها العريقات في عالم المهنة قبل أن يعود إلى "مربط خيله" في "دار الصياد" التي إنطلق منها في بداياته العام 1992، وكم ضامه أن تتوقف هذه الدار وأن تغلق ابوابها وأن يمسي العاملون فيها في أشداق بطالة قسريّة، وتنكرّ لتضحياتهم وعرق جباههم  الذين خطّوا به مسيرة تألّق المؤسسة.
 
ذو قلم رشيق، محاور منهجّي ومثقّف، متضّلع من لغة الضاد، يميل بأسلوبه إلى السهل الممتنع. حاور كبار القادة العرب وجالسهم، وكانت تستهوّيهم آراءه السديد وسعة معلوماته، وقدرته على الإحاطة بقضايا الساعة.
 
بغياب رؤوف شحوري ينطوي علم من أعلام الصحافة اللبنانية والعربيّة الذين حملوا لواء الحق والحقيقة، وكانوا على درجة عاليّة من الاحتراف، واستحقوا لقب صحافي عن جدارة. لم يكن مروره في تاريخ هذه الصحافة عابراً، بل كان ماثلاً فيه بقوة. لم يكن صفراً على شمال المهنة، بل كان رقماً صعباً.
 
عاش محترماً، ومات محترماً، وليس في محطات حياته المديدة إلاّ منائر مضيئة تحكي حكاية نجاح هذا الفتى الجنوبي الذي إنطلق من شوكين ليشرق نوره فوق الحبر والطرس كلمات بلون الخلود.
 
رحمه الله رحمة واسعة، ووري الفقيد الثرى في بلدته شوكين.
 
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده أيام الاثنين، الثلاثاء والاربعاء 9،8،7 تشرين الاول الحالي بمنزله، وفي بيروت بمقرّ الجمعية للتخصص والتوجيه العلمي يوم الخميس 10/10/2019 من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساء.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout