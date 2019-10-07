اصحاب الشاحنات يعلّقون اضرابهم بعد لقائهم كنعان: نشكره على مسعاه وسنعود الى الإضراب ما لم تنفّذ مطالبنا

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي وفداً من نقابة اصحاب الشاحنات برئاسة شفيق القسيس بعد قرارهم الإضراب المفتوح.

واستمع كنعان الى المطالب وبحث مع الوفد الحلول الممكنة التي سيتابعها مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، كمتابعة للاتصالات اليت سبق وبدأها خال عطلة نهاية الاسبوع لهذه الغاية، وحدد على اساسها اجتماع اليوم.

وعقب اللقاء قال القسيس "تشرفنا اليوم بزيارة النائب كنعان، الله نجى الشعب اللبناني من اضراب سائقي الشاحنات، وقد أرجأناه بعد تدخّل النائب كنعان ووعده بالتواصل مع وزيرة الداخلية. وبناء عليه، نعلّق الإضراب الى يوم الأربعاء، وسنعود اليه ما لم تنفّذ مطالبنا".

أما نائب ئيس النقابة روبير قاعي فأشار الى أن "الوفد عرض الواقع مع النائب كنعان واشتكى من عرقلة نقل الناتج في ضوء الصعوبات التي نعاني منها. وبناء على هذا المسعى، سننتظر يوم الأربعاء ليبنى على الشيء مقتضاه".