القضاء يُنصف طوني أوريان.. وادي معلوف يعّلق: لم نسمع صوتاً من جماعة حرية التعبير!

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كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف على "تويتر":



"طوني أوريان، رمز من رموز النضال وضع نفسه بتصرف القضاء وذهب الى التحقيق ودافع عن نفسه وأنصفه القضاء،

خلال فترة الإدعاء والتحقيق لم نسمع صوتاً من جماعة #حرية_التعبير و #لا_لكم_الأفواه لمساندة طوني ولو بكلمة ... ليه، لأنه عوني؟؟؟

#حرية_التعبير_لا_تتجزأ ونحن معها"



وكان القضاء قد حفظ الملف في قضية الشكوى على طوني اوريان على خلفية اللافتة امام مدخل السفارة التركية لعدم توافر الجرم بعدما كانت الشكوى مستندة الى المادة ٢٨٨ التي تصل عقوبتها لـ ١٥ سنة سجن.