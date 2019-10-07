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فادي جريصاتي للبنانيين: كل مواطن ما بيفرز ببيتو ما يسمعنا صوتو

7
OCTOBER
2019
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رأى وزير البيئة فادي جريصاتي أنه "علينا التفكير معاً لايجاد الحلول لأزمة النفايات ومقتنعون أن صحتنا أصبحت على المحك ولن نقبل بأي تسوية أو صفقة على حساب صحة الناس".


وأكد جريصاتي، خلال مؤتمر عن النفايات المنزلية، أن "الفرز من المصدر تحول الى قانون ولا يمكن ايجاد أي حل للنفايات لا يبدأ بالفرز من المصدر"، قائلاً: "كل مواطن ما بيفرز ببيتو ما يسمعنا صوتو".


وأشار جريصاتي الى أن "نظرتنا للنفايات يجب أن تتغير، موضحاً أن "النفايات هي صناعة".


وشدد على أن "باستطاعتنا انشاء معمل نفايات غير مضر بالناس ويكون صحياً أكثر من حرق النفايات بطريقة عشوائية"، لافتاً الى أن "حرق النفايات جريمة وله تأثير مباشر على السرطان".


هذا وأشار جريصاتي الى أن "النفايات الطبية خطرة ولا يمكن الاستيهان بها وهي أسوأ وأضر بكثير من النفايات العادية".


وأضاف: "لا يمكننا أن نجازي المخالفين اذا لم نؤمن لهم حلولاً بديلة".


كما شدد جريصاتي على أن "المطامر الصحية موجودة في كل دول العالم"، داعياً "لاعطاء فرصة وثقة للبلديات التي ستعمل بطريقة صحيحة مع وزارة البيئة لتحسين الوضع".

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