أسرار الصحف ليوم الأثنين 7 تشرين الأول 2019

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الأخبار: علم وخبر



موقوفة في ملف خطف حنّوش

وصل عدد الموقوفين إلى خمسة أشخاص، بينهم امرأة، في قضية اختطاف معقّب المعاملات جوزيف حنّوش في إحدى قرى البقاع قبل أسابيع، ليتبين أن مبلغ الفدية البالغ 200 مليون ليرة الذي دفعته عائلة المخطوف لتحريره، جرى توزيعه على عدد من الأشخاص، علماً بأن دور الموقوفة كان تسلّم مبلغ الفدية والفرار به. لكن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد دوافع الخطف التي لم تتكشّف بعد.



مصرف «أمني»!

يتولى مصرف كبير ومعروف بصلات «فوق العادة» مع السلطات الأميركية جمعَ معلومات ذات طبيعة أمنية عن أشخاص من جنسيات عربية، رغم أنهم

يتقدموا من المصرف بطلبات لفتح حسابات لإيداع أموال ولا للحصول على قروض، بل إن جلّ ما قاموا به هو الحصول على خدمات تجارية من مؤسسات تتعامل مع المصرف.

مصرف «أمني»!

يتولى مصرف كبير ومعروف بصلات «فوق العادة» مع السلطات الأميركية جمعَ معلومات ذات طبيعة أمنية عن أشخاص من جنسيات عربية، رغم أنهم لم يتقدموا من المصرف بطلبات لفتح حسابات لإيداع أموال ولا للحصول على قروض، بل إن جلّ ما قاموا به هو الحصول على خدمات تجارية من مؤسسات تتعامل مع المصرف.



شاحنات المديرية بتصرّف شقيق المدير

تبيّن أن المدير العام لجهاز أمني وضع قبل مدة شاحنات تابعة للجهاز بتصرّف شقيقه الذي يعمل في مجال التعهدات. وتولّت الشاحنات «الأميرية» نقل الرمول بصورة غير مشروعة من أحد شواطئ ساحل الشوف، وبحراسة أمنية. وتجدر الإشارة إلى أن شقيق المدير العام يحصل على عقود لتنفيذ أشغال لحساب المديرية أيضاً.

البناء: خفايا وكواليس

قال مصدر نيابي إنّ الوقائع التي يتضمّنها ملف لجنة الإتصالات النيابية الذي تمّت على أساسه الدعوة للجنة تحقيق برلمانية وتمّ إيداع نسخة منه لدى النيابة العامة المالية يشكل مضبطة إتهام كافية لفتح السجون لوزراء ومدراء، لكن الحماية السياسية ستتكفل بتمييع التحقيقين القضائي والنيابي والانتهاء بلفلفة الموضوع، لأنّ القضاء سيصطدم بالعجز عن رفع الحصانة وبقاء المثول أمامه طوعياً، واللجنة النيابية ستصطدم بالتصويت على أيّ إتهام يستحيل تأمين ثلثي النواب للسير فيه.



كواليس

تقول أوساط دبلوماسية أوروبية إنّ سورية وحدها تقف على ضفة الربح إذا أقدمت تركيا على عملية عسكرية في شرق الفرات وتصادمت مع قوات سورية الديمقراطية، فالصدام سيحرج الأميركيين وسيدخل الفريقين في حرب استنزاف يجعلهما في تسابق على موقف دمشق الذي سيكون مشروطاً تدخله إلى جانب الجماعات الكردية بإنهاء الواقع التقسيمي الذي أنشأته، ودخوله ضدّها مشروط بإلتزام تركي بالإنسحاب من سورية.

اللواء: أسرار

همس

وصف قطب سياسي اللقاء بين مرجع حكومي ورئيس تيار سياسي بمثابة «إبرة مورفين» لتهدئة ردود الفعل العنيفة بعد إندلاع أزمة الدولار وتفاقم الأوضاع المعيشية!



غمز



لوحظ أن نشاط تيار سياسي بارز كان شبه مشلول طوال فترة جولة رئيسه في الخارج التي إستمرت شهراً ونيّف!



لغز

تضاربت المعلومات حول الأطراف الداخلية والخارجية، التي تقف وراء الحملة المركزة التي إستهدفت رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، وإستُخدمت فيها منابر إعلامية عالمية!



الجمهورية: أسرار

عدم حضور مسؤولين أمام مرجع غير إداري

طُلب مِن مرجع دستوري تفسيرٌ يُبرِّر عدم حضور مسؤولين أمام مرجع غير إداري.

هكذا علّق وزير على الإستدعاء الذي وُجِّه اليه

علّق أحد الوزراء على الإستدعاء الذي وُجِّه اليه فقال: «الجلسة مريحة لكن المُكيّف ما كان دايِر».

"دافنين الشيخ زنكو سوا"

سُئِل مرجع عن تفسيره لإلغاء تيار سياسي لقاءً مقرراً مع رئيس تيار آخر ثم الإجتماع بين رئيسي التيارين بأنهما «دافنين الشيخ زنكو سوا».