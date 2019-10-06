لا اضراب في قطاع المحروقات غداً

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الضمانات السياسية التي قُدمت للشركات المستوردة للنفط والغاز كانت كفيلة بإلغاء اي اضرابٍ في قطاع المحروقات كما اعلنت النقابات المعنية. فالشركات المستوردة اعلنت استمرارها بإصدار الفواتير بالدولار الاميركي لكنها ستقاضى ثمنها بالليرة، بسعر القطع الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان وفي جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة لكامل مبيعات الشركات العائدة للمخزون الموجود لديها وحتى نفاذ الكمية كمرحلة اولى لتنفيذ الحل. اما المرحلة الثانية للاستيرادات اللاحقة فستتم وفق تعميم مصرف لبنان حيث سيتم العمل على التنسيق مع وزراة الطاقة ورئاسة مجلس الوزراء على كيفية تطبيقها. كا ما سبق انعكس ارتياحاً مبدئياً لدى نقابات التوزيع ومحطات البنزين عبروا عنها خلال مؤتمر الصحافي، اما العقبات السابقة فكانت من قبل المصارف.



القيّمون على قطاع المحروقات يجمعون على ان الحلول لم تكن لتثمر لولا جهدٍ استثنائي من رئيسي الجمهورية والحكومة.



المرحلة الاولى لبدء تنفيذ الاتفاق تُستأنف صباح الاثنين في انتظار ان تثمر الاجتماعات المقبلة لتنفيذ المرحلة الثانية. ويبقى الاكيد ان لا اضراباً يلوح في الافق.