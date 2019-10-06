فضيحة البواخر... بين الارض المجانية والكلفة الاعلى (بقلم رزق الله الحايك)

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رزق الله الحايك -

اعتقد الشعب اللبناني لسنوات ان التأخير في تنفيذ خطّة الكهرباء، ما هو الا كيديّة سياسيّة مترافقة مع حملة اعلامية هدفها الوحيد تشويه سمعة الوزير جبران واضعاف التيار الوطني.

وبعد رفض البعض عام 2018 رسو الباخرة "إيرسا سلطان" في الزهراني لتغذية الجنوب مجانًا ودون مقابل، ظهر للرأي العام وجود شبكة مصالح تعتاش على المولّدات وعمولة المازوت، لكن الاحداث المتتالية والشائعات التي لا تتوقف، نجحت في تحويل اهتمام الرأي العام نحو قضايا أخرى.

واليوم بدأت الحقيقة تتكشف كاملةً مع كل جلسة للجنة الوزارية المكلفة بدرس خطة الكهرباء.



وفي التفاصيل، تبيّن بالوقائع والارقام الغير قابلة للتشكيك، ان كلفة البواخر هي اقل بكثير من كافة الحلول المطروحة وبفارقٍ لا يمكن التفاف عليه. وبدل ان يعمد مدّعي الاصلاح وابناء الشائعات الذين يروّجون الحرص على المال العام والشفافية، الى تبني الخيار الارخص والاسرع لحلّ ازمة التغذية والعجز الذي تواجهه مؤسسة كهرباء لبنان، اعلنوا دون خجل او وخز ضمير رفضهم المتجدد للبواخر وطالبوا بتقديم تسهيلات وإعفاءات سخيّة للشركات التي تعتمد على حلولٍ اخرى منها على سبيل المثال لا الحصر تقديم اراضٍ مجانية لاقامة المعامل المؤقتة على البرّ، رغم ان طرحهم يخالف المنطق والقانون وقواعد المنافسة العادلة ويكّلف الدولة اموالًا هي بأمسّ الحاجة الى توفيرها.



وعلى قاعدة "لحاق الكذّاب على باب بيتو"، وافقت وزارة الطاقة على درس اقتراحاتهم، فتبيّن من جديد انه على الرغم من التقديمات السخيّة التي اقترحوا ان تقدمها الدولة للمعامل المؤقتة على البر، فإن كلفة هذه المعامل تبقى اعلى من كلفة شراء الطاقة من البواخر وتحتاج الى وقت اطول لبناءها ووصلها بالشبكة. ومع ذلك بقيت هذه الاطراف ضد البواخر.



انطلاقًا مما سبق، اصبح واضحًا بما لا يقبل الشك ان هدف البعض لا فقط عرقلة التيار الوطني الحر لمنعه من العمل، وليس الهدف فقط عمولة المازوت، بل الهدف الاساسي تكليف شركات تملكها هذه الاطراف في الباطن، وهي لن تقبل بأي حلّ، لا يُدخل الى جيوب زعمائها عشرات ملايين الدولارات من المال العام.



في النهاية، نكون ساذجين للغاية اذا فاجأنا هكذا تصرف من اطرافٍ، منها من اعتاد على فرض الخوات ومنها من يترافق اسمه دائمًا مع نسبة الواحد والخمسين بالمئة.