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الوزير حسن مراد: الشعب اللبناني أصيل ومقاوم انتصر على العدو، واليوم سيربح على الأزمة الاقتصادية

6
OCTOBER
2019
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 أعرب وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أن "ميدان البقاع واسع، بحجم طموح أهل البقاع، وفيه مجال للسباق"، غامزاً من قناة سباق الخيول الأصيلة الى العمل في ميدان السياسة أن "الخيل الأصيلة دائماً تربح السباق، وإذا تعثرت مرة لا توقف السباق بل تعود وتقف وتكمل وتربح". وأعرب أن الشعب اللبناني أصيل ومقاوم انتصر على العدو، واليوم  سيربح على الأزمة الاقتصادية.

كلام الوزير مراد جاء خلال رعايته اطلاق سباق الخيل العربية في غزة البقاع الغربي، بحضور رئيس جمعية تربية الخيول عبدو الحاج حسن، وفعاليات بقاعية ومربي الخيول من كل المحافظات اللبنانية. 

وأضاف أن أصالة البقاعيين تجعلهم دائماً  يراهنون على الخيول الأصيلة ويربحون. وقال" نتمنى أن يكون سباق للبناء، نحن رفعنا شعار مد اليد للتنافس والسباق على العمل والإنجاز لأهلنا"، وشدد انه سيبقي اليد ممدودة من أجل البقاع وأهله، حتى لو ظلت أيادي الآخرين مكتوفة ولا تقابل دعوتنا للتعاون والتنافس لمصلحة الناس والمنطقة والوطن". 

وعرج الوزير مراد على المرحلة التاريخية التي بدأها والده النائب عبد الرحيم مراد، بمشروع البناء والإنماء  من أكثر من أربعين سنة، بالتربية والتعليم ورعاية الأيتام والرياضة والكشاف والخدمات الاجتماعية ورعاية المسنين وإحياء التراث الأصيل لتشيجع السياحة"، 

وتمنى أن يكون التنافس بعيد عن الكيدية وعن حملات التشهير الفارغة، مستغرباً هذه الحملات، وقال" العاجز عن الفعل ما عندو غير ذخيرة الكلام والشتائم، نحن لا نحمل سوى عدّة الشغل ووقتنا كله للعمل وليس لدينا وقت  نضيعه بالكلام الفاضي"، ليردف خاتماً،" خيولنا أصيلة ستربح، همتّنا معكم قوية وسنستمر بالعمل والإنجاز بكل الميادين من أجل غدٍ أفضل، ودائماً معاً نحو غدٍ أفضل". 

وفي الختام سلم الوزير مراد الكؤس والميداليات للخيالة وأصحاب الخيول.

 
 
 
 
 
 
 
 
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