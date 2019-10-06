مخزومي: لبنان ليس بلدا مفلسا والسياسات لم تتغير منذ سنوات

A + A -

شدد رئيس "حزب الحوار" النائب فؤاد مخزومي، في حديث لبرنامج "كواليس الاحد" من "صوت لبنان"، على أن "لبنان ليس بلدا مفلسا والسياسات لم تتغير منذ سنوات"، مضيفا انه "فوجئ بحجم الفساد عندما اصبح في البرلمان"، ومعتبرا ان "ليس هناك اعترافا ان الإنتخابات افرزت حالة جديدة".

ورأى مخزومي أن "التحركات في الشارع امر طبيعي، وليس هناك مؤامرة فعلية على العهد، واذا لم تحصل إصلاحات فعلية فلا اموال ستصل من "سيدر" وللأسف لا يوجد نية فعلية للإصلاح".

وقال: "اذا حصلت تحركات شعبية حقيقية تحت عنوان إنقاذ الوضع الإقتصادي وضغط حقيقي، فسيكون هناك تغيير حقيقي".

أضاف: "لا امكانية لتغيير الحكومة، فجميع الافرقاء يريدون المعادلة التي ساهموا في تشكيلها".

واعتبر "ان المطلوب تحرك الناس تحت عناوين إقتصادية لفرض الحلول الحقيقية، وان الضغط الدولي على لبنان هو لإجبار حزب الله على التراجع للداخل وعدم التدخل بالقضايا الإقليمية في سوريا وغيرها"، مشددا على ان "لبنان ليس بعيدا عن ما يجري في المنطقة وهو معني بالتغييرات التي ستحصل".

وختم: "على الحكومة تحمل المسؤولية بحسب بيانها الوزاري الذي لم ينفذ منه إلا القليل".