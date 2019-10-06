بالأرقام - قطاع الشباب في التيار أصدر النتائج المفصلة للإنتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية والتي تظهر تفوقه

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صدر عن قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر البيان التالي:

عطفا على نتائج الإنتخابات الجامعة اليسوعية، ودحضا لمحاولة البعض تصوير النتائج بطريقة مغايرة للحقيقة يصدر قطاع الشباب في التيار الوطني الحر النتائج المفصلة للإنتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية التي تظهر تفوقه بما لا يقبل الشك مع حلفائه وسيطرته على معظم الكليات الكبرى في بيروت وفق الجدول التالي الذي يظهر فوز طلاب التيار مع حلفائهم في الجامعات التي تضم 52 %من طلاب الجامعة في حين فازت القوات مع حلفائها في الجامعات التي تضم 43 %من طلاب الجامعة والباقي للمستقلين.

وبالتفاصيل فقد فاز التيار الوطني الحر وحلفائه في الجامعات التي جرت فيها المعارك الإنتخابية بـ 77 مقعدا مقابل 72 مقعدا للقوات وحلفائها و7 مقاعد للمستقلين وقد تفوق تحالف التيار الوطني الحر على تحالف القوات بـ 91 صوتا من إجمالي المقترعين وفق الجدول المفصل التالي.

اضغط على الرابط أدناه لتحميل الملف (النتائج المفصّلة لانتخابات الجامعة اليسوعية)