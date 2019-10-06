عازار : هناك أزمة اقتصادية ولكنها لا تعني الانهيار ولن نسمح به

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أكد النائب روجيه عازار ممثلا رئيس التيار الوطني الحر في عشاء هيئة يحشوش في التيار أن صعوبة المعركة تكمن في الإرث الثقيل الموروث من فساد وسوء إدارة والسياسات الاقتصادية المتوالية التي أضعفت القطاعات الانتاجية، كما بكمية الاشاعات والتضليل وتحميل العهد والتيار مسؤوليات لا يتحملها تحت عنوان حرية التعبير.

عازار شجب عرقلة مشاريع التيار ومبادراته وطروحاته وخططه. وسأل أين الحكومة من القرارات التي لم تنفذ؟ وأين الكتل النيابية الاخرى من اقتراحات قوانين رفع السرية المصرفية والحصانات واسترداد الاموال المنهوبة التي هي بداية تطبيق محاربة الفساد؟ وأين الاحزاب الاخرى من مسألة إعادة النازحين السوريين الذين أرهقوا اقتصادنا؟

وفي الملف الاقتصادي، أكد عازار وجود أزمة اقتصادية ولكنها لا تعني الانهيار وهو أمر غير مسموح. وأشار إلى أنّ الاصلاح والانقاذ لا يتم من قبل مسؤول واحد او كتلة واحدة، وممنوع تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية بظل نظام حدّ كتيرا من صلاحياته

النائب عازار ختم مشدّدًا على ضرورة التمسك بالأمل رغم كل الصعوبات لأن من صمد في ظروف أصعب بكثير ليس من الصعب عليه أن يصمد في الوقت الراهن، طالباً من الجميع دعم العهد ومساندته للخروج بلبنان من الأزمة الراهنة.