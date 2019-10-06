هذا ما قرره أصحاب محطات الوقود والموزعون بشأن العمل غداً الاثنين

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أعلنت نقابتا أصحاب محطات بيع المحروقات برئاسة سامي البراكس واصحاب الصهاريج برئاسة ابراهيم سرعيني وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في مؤتمر صحافي في الحازمية، أن يوم غد هو يوم عمل عادي، وأكدوا "وحدة كلمة القطاع"، مؤيدين موقف الشركات المستوردة للنفط.

استهل المؤتمر بكلمة للبراكس عرض فيها للمراحل التي قطعها أصحاب المحطات في ظل الظروف الاقتصادية، منوها بما قاموا به. وشكر لرؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري عملهم للوصول الى هذا الحل.

وأعلن تأييد بيان الشركات المستوردة للنفط. وقال: "الشركات المستوردة ستستمر بإصدار الفواتير بالدولار الاميركي ولكنها ستقبض ثمنها بالليرة، وهنا لا بد من أن نوضح بأن قبولنا بهذا الحل يشترط احترام جعالة اصحاب المحطات الواردة في جدول تركيب الاسعار عند تحويل سعر المبيع المحدد في هذا الجدول من الليرة الى الدولار لإصدار الفراتير أي أن يكون سعر الصرف هو عينه الذي تعتمده الشركات عند قبضها ثمن البضاعة بالليرة عوض الدولار".

وشدد على أن "النقابة ستكون العين الساهرة على تطبيق هذا الاتفاق".

بدوره، أكد سرعيني "أهمية التوصل الى هذا الاتفاق ووضع آلية نقدية لاعتماده". وشكر الرؤساء، وأعلن ان "يوم غد هو يوم عمل عادي".

كذلك شكر أبو شقرا للرؤساء الثلاثة والوزراء سليم جريصاتي وعلي حسن الخليل وندى البستاني وحاكم مصرف رياض سلامة ورئيس اتحاد النقل البري بسام طليس ولكل العاملين القطاع "الجهود التي بذلوها للوصول الى هذا الحل الذي يرضي الجميع".